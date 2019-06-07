Путин объяснил отсутствие контактов с Зеленским

Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, объяснил, почему он не ведет диалог с Владимиром Зеленским, являющимся президентом Украины, сообщает «РБК». Как стало известно, Владимир Путин не отказывался от общения с главой Украины, поскольку ему никто не предлагал наладить двустороннее общение. Кроме того, Зеленский совсем недавно попал в «большую» политику, не успев проявить себя, но показав расхождение своих слов с действиями.