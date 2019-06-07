Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Родственники музыканта и продюсера Бари Алибасова готовятся подать иск в суд на компанию, производящую средство для прочистки труб «Крот», сообщает «РБК». Напоминаем, что музыкант по ошибке выпил вышеназванное средство, перепутав его с соком, поскольку бутылка внешне его напоминает, а также не имеет дополнительных фиксаторов на крышке, которыми подобные вещества должны оборудоваться.