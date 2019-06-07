Ученые выяснили, из-за чего люди не могут похудеть

Ученые сообщили, что нарушение обмена веществ у человека вызывает отсутствие четкого режима сна, что в свою очередь повышает риски развития гипертонии, сахарного диабета, уровень холестерина, а также приводит к набору лишнего веса. Такой вывод сделали ученые из американского Национального института сердца, легких и крови.

В эксперименте участвовали более 2 тыс. респондентов в возрасте от 45 до 84 лет. 6 лет специалисты наблюдали за тем, как влияет режим сна и бодрствования на нарушение обмена веществ.

Как оказалось, у добровольцев, имеющих проблемы в графике сна, возникали метаболические расстройства, при чем они не исчезли после того, как режим дня был скорректирован. Со слов экспертов, такие люди склонны к набору лишнего веса и депрессии, сообщает РИА Новости.