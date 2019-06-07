Ученые доказали, что нет никакой связи между вакцинацией и аутизмом

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отказ от вакцинации является одной из 10 ведущих угроз для глобального здравоохранения.

Опасения вокруг прививок не основаны на каких-либо реальных доказательствах. Многочисленные исследования и исследовательские работы пришли к такому выводу, но растущее движение против вакцинации все еще ставит под угрозу общественное здравоохранение.

Теперь, очередное исследование, в котором приняли участие более 650 тыс. детей, доказало то, что уже обнаружили другие, - что нет никакой связи между вакцинами и аутизмом.

В исследовании приняли участие все дети, родившиеся в Дании, от матерей датского происхождения с 1999 по 2010 год. Ученые пришли к выводу, что вакцинация не увеличивает риск аутизма и не вызывает аутизм.

Почему некоторые люди думают, что вакцины опасны?

Движение против вакцинации началось в 1997 году, в основном благодаря работе Эндрю Уэйкфилда. Уэйкфилд работал врачом в Лондоне, когда он написал свое исследование, впоследствии опубликованное в журнале The Lancet.

В этом исследовании утверждается, что обнаружена связь между вакцинами (в частности, MMR) и аутизмом у детей. Исследование Уэйкфилда подверглось серьезному анализу команды врачей и, впоследствии, было отозвано автором.

С тех пор Уэйкфилд был исключен из медицинского реестра в Великобритании. Он переехал в США, где ему также запрещено заниматься врачебной практикой.

Результаты этого последнего исследования абсолютно ясны: вакцины не вызывают аутизм, но война далека от победы. В настоящее время наблюдается тревожный рост заболеваемости корью как в Европе, так и в США, и ученые считают, что движения против вакцинации сыграли в этом главную роль.

По словам исследователей, это последнее исследование добавляет дополнительный акцент на предыдущие результаты в том, как оно отвечает основным опасениям, связанным с вакцинами. Это также чрезвычайно надежно, с участием более 650 тыс. детей. В исследовании 1998 года, которое вызвало панику, участвовало только 12, пишет Joe.