НАСА откроет Международную космическую станцию для туристов
НАСА должно разрешить туристам посещать Международную космическую станцию с 2020 года. Так, американское космическое агентство заявило, что откроет орбитальную станцию для туризма и других деловых предприятий.
По словам Робина Гейтса, заместителя руководителя программы МКС, в год будет проводиться до двух коротких частных миссий астронавтов.
«НАСА открывает Международную космическую станцию для коммерческих возможностей и продвигает эти возможности, как мы никогда раньше не делали», - заявил финансовый директор НАСА Джефф ДеВит.
Космическое агентство объявило, что частным астронавтам будет разрешено путешествовать на МКС на срок до 30 дней. Туристы будут путешествовать на космическом корабле США.
В заявлении также говорится, что частной коммерческой организации будет поручено определить состав экипажа и обеспечить соответствие частных астронавтов медицинским и учебным требованиям для космического полета.
Космическое агентство недавно объявило, что планирует вернуться на Луну к 2024 году, взяв туда первую в мире женщину и первого человека за последние десятилетия, пишет ВВС.
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