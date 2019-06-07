НАСА откроет Международную космическую станцию для туристов

НАСА должно разрешить туристам посещать Международную космическую станцию ​​с 2020 года. Так, американское космическое агентство заявило, что откроет орбитальную станцию ​​для туризма и других деловых предприятий.

По словам Робина Гейтса, заместителя руководителя программы МКС, в год будет проводиться до двух коротких частных миссий астронавтов.

«НАСА открывает Международную космическую станцию ​​для коммерческих возможностей и продвигает эти возможности, как мы никогда раньше не делали», - заявил финансовый директор НАСА Джефф ДеВит.

Космическое агентство объявило, что частным астронавтам будет разрешено путешествовать на МКС на срок до 30 дней. Туристы будут путешествовать на космическом корабле США.

В заявлении также говорится, что частной коммерческой организации будет поручено определить состав экипажа и обеспечить соответствие частных астронавтов медицинским и учебным требованиям для космического полета.

Космическое агентство недавно объявило, что планирует вернуться на Луну к 2024 году, взяв туда первую в мире женщину и первого человека за последние десятилетия, пишет ВВС.