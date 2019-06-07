К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

Специалисты Европейского космического агентства сообщили, что к Земле приближается астероид, диаметр которого превышает размер футбольного поля. Речь идет об астероиде 2006QV89, который Агентство включило в список 10 объектов, угрожающих столкновением с Землей. Объект имеет ширину 164 фута. Согласно расчетам специалистов, астероид будет пролетать мимо Земли на расстоянии 4,2 млн миль. И хотя эксперты заявляют, что есть только один шанс из семи тысяч, что космическое тело столкнется с нашей планетой, если столкновение все-таки произойдет, это может случиться 7 сентября, пишет NewsMax.