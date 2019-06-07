Россияне выберут имя для газового гиганта в созвездии Большой Медведицы

Жители России смогут дать имя газовому гиганту HAT-P-3b, который находится в созвездии Большой Медведицы, благодаря новому конкурсу NameExoworlds на выбор имен для недавно открытых экзопланет. Предполагается, что этот проект напомнит людям о том, что все живут «под одним небом и на одной планете».

В рамках мероприятия, объявленного Международным астрономическим союзом (МАС), «свою» планету получат жители 100 стран мира, передает РИА Новости.