Астрономы обнаружили экзопланету, на которой может находиться вода в жидком виде

09.01.2019 07:37



Астрономы говорят, что они обнаружили планету, которая в два раза больше Земли и находится в зоне, которая может позволить существовать на ее поверхности воде в жидком виде. Эта находка происходит из данных космического телескопа Кеплер, принадлежащего NASA, у которого в октябре прошлого года закончилось топливо, пишет ScienceAlert.

Планета, K2-288Bb, находится в пределах обитаемой зоны своей звезды, поэтому возможно, она содержит воду в жидком виде. Астрономы описали ее размер, как необычный для экзопланеты. Немногие планеты, которые вращаются вблизи своих звезд, более чем в 1,5 раза больше Земли, но K2-288Bb оценивается примерно в 1,9 раза больше нашей планеты.

"Это очень захватывающее открытие из-за того, как оно было найдено, его умеренной орбиты и потому, что планеты такого размера кажутся относительно необычными", - сказала Адина Файнштейн, аспирант Чикагского университета и ведущий автор статьи об открытии.

Согласно релизу NASA, планета вдвое меньше Нептуна и может быть богата газом, хотя возможно, что вместо этого она скалистая. K2-288Bb, в созвездии Тельца, находится примерно в 226 световых годах от нашей Земли. Новая планета вращается вокруг меньшей из двух холодных звезд в звездной системе K2-288. Диамерт звезд составляет около 5,1 млрд километров, это на треть массивнее Солнца, а их яркость больше нашего светила в полтора раза.

Кеплер, который прекратил работу через девять лет после запуска в космос, обнаружил более 2600 подтвержденных планет, около 50 из которых могут быть того же размера и температуры, что и Земля. Данные Кеплера помогли ученым определить, имеет ли планета твердую поверхность, как Земля, или газообразную, как Юпитер. Сужение вариантов, таким образом, увеличивает шанс найти похожие на Землю планеты, которые могут укрывать жизнь.