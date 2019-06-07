На смартфоны Huawei запретят предустановку Facebook, Instagram и WhatsApp

На новые смартфоны Huawei больше не будут предустанавливать приложения Facebook, Instagram и WhatsApp. Отмечается, что для пользователей «действующих» гаджетов этот запрет не страшен. Если приложения еще не были у них установлены, их можно будет скачать.

Пока не известна точная дата вступления соответствующего запрета от Facebook в силу. Представители компании Huawei не стали комментировать ситуацию, сообщает РИА Новости.