Huawei в судебном порядке обжалует решение США о внесении компании в черный список

Пекин и Вашингтон продолжают выяснять отношения на торговых площадках. Так, Huawei подает иск в США, требуя, чтобы внесение компании в черный список было признано антиконституционным, передает РИА Новости со ссылкой на заявление китайской компании. Кроме этого, китайцы также хотят, чтобы запрет на закупку компонентов и технологий США аналогично был признан незаконным. В своем заявлении представители Huawei пишут, что американские власти преследуют цель, направленную на выдавливание их с рынка США, что, по сути, является «тиранией».