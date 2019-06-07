Крейсер США едва не врезался в российский корабль

Американский крейсер Chancellorsville ВМС внезапным маневром пересек курс большому российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, инцидент произошел в акватории Восточно-Китайского моря в 6:35 по мск.

Внезапно судно США Chancellorsville решило изменить направление, в результате прошло мимо «Адмирала Виноградова» на расстоянии 50 метров. Чтобы не произошло столкновения, экипаж российского судна вынужденно совершил экстренное маневрирование. Комментируя ситуацию, в ТФ заявили, что командованию корабля США был заявлен протест и «указано на недопустимость подобных действий».