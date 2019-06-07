70-летний пейзаж, который выглядит застывшим во времени

­­­Эти бразильские горы не подвержены эрозии и могут быть самым старым надводным ландшафтом на Земле.

Обнаруженное учеными бразильское плато может быть самым старым ландшафтом на Земле. Регион Урукум на юге Бразилии находится в тропиках, где из-за большого количества осадков скалы быстро исчезают. Но команда во главе с Пауло Васконселосом из Университета Квинсленда в Брисбене, Австралия, обнаружила, что эрозия там почти остановилась.

Исследователи обнаружили, что богатые железом породы на двух плато Урукум датируются примерно 60–70 миллионами лет назад. Ученые также проанализировали изотопы гелия, бериллия, алюминия и хлора в горной породе, чтобы определить, как долго поверхности подвергались воздействию. Команда обнаружила, что скалы плато оставались открытыми почти всю свою историю.

Ключ в том, что некоторые из богатых железом пород были сцементированы вместе, чтобы сформировать почти непроницаемую поверхность, которая сохраняется до сегодняшнего дня. Если подобные процессы затронули другие места, древние пейзажи могут быть сохранены в другом месте, ожидая открытия, пишет журнал Nature.