Во Франции обнаружили камень с рисунком, которому более 12 000 лет

Во время раскопок в Ангулеме (юго-запад Франции) археологи обнаружили камень с высеченными на нем изображениями древних животных. На плите из песчаника длиной около 25 см, присутствует изображение лошади и нескольких травоядных. Предполагаемый возраст находки составляет около 12 000 лет. Как сообщает foxnews.com, область, где был обнаружен камень, использовалась в качестве места охоты доисторической азильской культурой.

Рисунки на каменном блоке. © Denis Gliksman, Inrap