Глава Роскомнадзора установил мессенджер Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах ПМЭФ рассказал о том, что он установил мессенджер Telegram, который ранее был заблокирован ведомством по всей территории Российской Федерации, информирует ТАСС. Однако, как уверяет Жаров, никаких переписок в этом приложении он не ведет.

«Мы следим за всеми каналами распространяемой информации, в том числе и пиратскими. Нет, я там не переписываюсь», — объяснил глава Роскомнадзора.