Сенатор Пушков считает, что «изоляция» России закончилась

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что о так называемой «изоляции» России можно забыть. Как передает РИА Новости, пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем микроблоге Twitter. В качестве доказательства Пушков привел пример Санкт-Петербургского международного форума (ПМЭФ), куда прибыли тысячи гостей, среди которых много высокопоставленных политиков из разных стран. В том числе, из Китая и Европы.

«На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово «изоляция» прочно забыто», - заявил Пушков.