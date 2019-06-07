Боевики «Азова» пытались прорваться в ДНР, игнорируя указания президента Зеленского

Военные Украины из полка «Азов» совершили попытку прорваться через базу ополченцев на горловском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя Народной милиции ДНР. Как уточнил собеседник, прорыв пытались осуществить около трех десятков человек. Атаку отбили наблюдатели ДНР, в результате, как отметили в ведомстве, «противник был вынужден позорно бежать». Несколько человек из «Азова» также подорвались на минных полях.

Сообщается о двух погибших боевиках и еще девяти раненых. Представители Украины также сообщали о двух раненых радикалах. Комментируя случившееся, в ДНР заявили, что эту провокацию устроили после прямого указа командующего операцией объединенных сил Украины Александра Сырского. Этот человек, как утверждается, «полностью игнорирует все указания и инициативы президента Зеленского».