Украинский политик Дмитрий Спивак считает, что Украина целиком зависит от России и связей с ней. Как передает РИА Новости, он также заявил о том, что в данный момент Киев не может отказаться от полного взаимодействия с Москвой. Спивак также убежден, что российская сторона имеет возможность оказать влияние на энергетическую безопасность Украины. Конечно же, если захочет этого. Политик также напомнил, что есть еще один известный факт: Киев имеет зависимость от российского угля.