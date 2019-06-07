В Шереметьево лежит тонна неразобранного багажа

В московском аэропорту «Шереметьево» ситуация с пассажирским багажом остается актуальной. Так, стало известно о том, что до сих пор там находится неразобранная тонна багажа. Как передает РИА Новости, об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он также рассказал о том, что руководство столичной гавани приняло решение привлечь дополнительные силы на разборку завалов багажа. В связи с чем, вероятно, можно говорить о том, что объем хранящихся на складе чемоданов сокращается.