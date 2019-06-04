Названа причина проблемы с багажом в «Шереметьево»

Стала известна основная причина, по которой произошла задержка багажа в столичном «Шереметьево». Как пишут «Ведомости», все дело в дефиците грузчиков. При этом, как отмечают собеседники издания, в аэропорту настолько мало грузчиков, что некоторые самолеты вылетают из Москвы даже без чемоданов. По словам собеседников, в данный момент в «Шереметьево» не успевают обрабатывать порядка двух тысяч чемоданов в сутки. О проблемах с багажом ранее сообщали и пользователи социальных сетей.