Лондон назвал условия улучшения отношений с Москвой

Сложные отношения между Россией и Великобританией могут измениться только при условии, если Москва изменит свое «поведение». Как передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, с таким заявлением выступила представитель британского премьера Терезы Мэй Элисон Доннелли. Таким образом Лондон прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина о том, что пора «перевернуть страницу со шпионами и покушениями». Глава России также выразил надежду, что Лондон при новом премьер-министре не планирует искусственно «раздувать» очередные антироссийские настроения.