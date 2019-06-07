В России возбуждено пять новых дел после обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ

В РФ было возбуждено пять новых уголовных дел после очередного обстрела территории Донбасса со стороны украинских силовиков. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя СКР Светланы Петренко. По ее словам, представители ВСУ обвиняются в использовании запрещенных средств и методов ведения войны.

Речь идет об обстреле, который происходил с 30 мая по 1 июня: украинцы открыли огонь по населенным пунктам Коминтерново, Ленинское и Веселое (ДНР) и по поселку Донецкий (ЛНР). В результате пострадало шесть мирных жителей, включая ребенка.

Как отмечается, СКР завел уже не один десяток аналогичных дел.