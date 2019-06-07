Американский Минюст подготовил новые обвинения против Ассанжа

Американский Минюст подготовил новую серию обвинений против Джулиана Ассанжа, и крайний срок для их выдвижения заканчивается 14 июня. Как передает РИА Новости со ссылкой на ТК NOS, информация об этом поступила от Wikileaks. Сообщается, что главным свидетелем является осужденный мошенник, экс-информатор ФБР Сигурдур Тордарсон. Ранее он был приговорен к сроку за так называемую «фабрикацию документов» от имени Ассанжа. Также он обвинялся в мошенничестве и педофилии. При этом, в Исландию на допрос Тордарсона в первых числах мая специально летала спецагент ФБР Меган Браун, которая является главой расследование против Ассанжа, основателя Wikileaks.