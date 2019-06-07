Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента на радиостанции "Эхо Москвы"

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян оказалась госпитализирована после инцидента, произошедшего с ней на радиостанции "Эхо Москвы", куда она прибыла для участия в эфире программы "Все сложно". Так, около входа ее караулила сторонница Алексея Навального Любовь Соболь, являющаяся кандидатом в Мосгордуму, которая настойчиво стала требовать ответить на вопрос о том, что мэр Москвы Сергей Собянин раздает квартиры своим подчиненным. Маргарита Симоньян отказалась от комментариев и предложила Соболь обратиться в пресс-службу, которая назначит время проведения интервью. Тем не менее Соболь проигнорировала данную просьбу и продолжила следовать за Симоньян, настойчиво требуя комментарии, до тех пор, пока главред не обратилась к сотрудникам радиостанции с просьбой изолировать ее от общества Соболь, пишет RT.

Сообщество журналистов осудило поведение Любови Соболь. Как сообщает РИА Новости, популярный телеведущий Владимир Соловьев назвал поведение Соболь подлостью и низостью, при этом обвинив сотрудников радиостанции в недостаточной заботе о своем госте, а главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов принес Симоньян извинения за произошедший инцидент. Сама же Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию отметила, что "харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо".