Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке, которая ранее появилась в интернете и собрала почти 60 тыс. подписей. Зеленский уточнил, что согласно Конституции, президент Украины может покинуть должность только по четырем причинам, которые включают добровольный уход в отставку, импичмент или смерть главы государства, а также невозможность выполнять обязанности президента из-за медицинских проблем, в связи с чем, он не намерен покидать свой пост. При этом, украинский лидер посоветовал оппозиции оказать давление на депутатов Рады для того, чтобы они приняли закон об импичменте президента, пишет РКБ.