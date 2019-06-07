BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом «BadComedian», опроверг информацию о своем отказе «пойти на мировую» с кинокомпанией «KD Studios», поскольку он не получал никаких подобных предложений, сообщает «ТАСС». Ранее официальный представитель кинокомпании сообщил, что Баженову предложили урегулировать спор в частном порядке, однако блогер подобную информацию опроверг. По его словам ни с ним, ни с его юристами никто не связывался.