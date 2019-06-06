Российский авторынок ускорил падение

Продажи легковых и коммерческих марок автомобилей в России по результатам прошедшего мая сократились на 6,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, что является наибольшим «провалом» отечественного авторынка за последние два года, сообщает «ТАСС». Падение спроса объясняется макроэкономическими изменениями в России, такими как повышение НДС, которое повысило экономическое напряжение в большинстве домохозяйств.