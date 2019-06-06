В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Группа депутатов от политической партии ЛДПР внесла в Госдуму на рассмотрение законопроект, который предполагает учитывать прохождение срочной службы в вооруженных силах России при выходе на пенсию, сообщает «ТАСС». Стаж службы в вооруженных силах будет учитываться при расчете стажа в случае досрочного выхода на пенсию. Вышеназванный законопроект призван уравнять граждан, прошедших службу, и тех кто ее не проходил.