Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Дмитрий Козак, являющийся вице-премьером Российской Федерации, заявил о том, что не видит какого-либо смысла и далее удерживать цены на автомобильное топливо путем их «заморозки», сообщает «Коммерсантъ». Кроме того, обстановка на мировом нефтяном рынке не подразумевает резкого роста цен на топливо, а правительство России и крупнейшие нефтяные компании страны в силах удержать их «взлет» в случае критических изменений.