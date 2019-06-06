В России растет «смертность» бизнеса

В результате проведения ряда экспертных исследований стало известно о том, что в 2018 году было закрыто вдвое больше организаций, чем создано новых, сообщает «РБК». Основными причинами подобного явления называются скрытые «технические» проблемы, убыточность бизнеса и неблагоприятный климат для бизнеса. Наибольшее количество закрывшихся предприятий зафиксировано в Калининградской области: 7 тыс. ликвидированных организаций против 1,5 тыс. открытых.