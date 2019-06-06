ФАС возбудила дело против импортера Philips из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации сообщила о возбуждении дела против компании «Сангфей СЕС Электроникс Рус», которая является лицензированным дистрибьютором линейки товаров компании Philips, сообщает «РБК». Суть обвинения заключается в том, что ритейлеры координировали ценообразование на вышеназванные товары, тем самым нарушая закон «О защите конкуренции».