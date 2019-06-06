Певица Шакира пришла в испанский суд со своим двойником

Фото: David Levene/The Guardian

Колумбийской певице Шакире удалось провернуть целую спецоперацию, чтобы не оказаться в объективе репортеров у здания испанского суда, куда она была вызвана на допрос по причине неуплаты налогов. Десятки журналистов дежурили у здания с самого утра, а в результате на пороге появилась не сама Шакира, а её двойник. Это позволило 42-летней певице избежать общения с прессой. Сама Шакира воспользовалась служебным входом, чтобы проникнуть в здание суда. В итоге перед судьёй предстал всё-таки «оригинал», а не «копия», передает life.ru.

Певица сообщила, что у неё есть задолженность, но она сотрудничает со следствием.

Прежде стало известно, что в суде города Esplugues de Llobregat (Каталония) рассматривается 6 эпизодов неуплаты, связанных с известной исполнительницей. Общая сумма оценивается в 14,5 млн евро. По информации следствия, звезда скрывала деньги через несколько компаний, которые расположены в офшорных зонах.