В России будет увеличен материнский капитал

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время Петербургского международного экономического форума сообщил, что в 2020 году планируется увеличить размер материнского капитала. По его словам, уже начиная с 1 января следующего года его сумма составит 470 тыс. рублей. При этом Топилин отметил, что все профильные ведомства поддержали данное решение, а денежные средства, которые будут необходимы для индексации мат. капитала уже предусмотрены, пишет ТАСС.