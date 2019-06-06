Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, поделился своим видением ситуации, касающейся отсутствия приглашения на празднование 75-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии, сообщает «RT». Президент сообщил, что не видит в данном факте ничего необычного, поскольку в России также проводится очень много памятных мероприятий, на которые не все получают приглашения. Кроме того, Россию на данном мероприятии представляют официальные политические послы, находящиеся в стране.