Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Особняк Петра Порошенко, находящийся в Киевской области, подвергся атаке националистов, которые забросали его горящими файерами, сообщают «Известия». В данной акции принимали участие порядка 60 человек, а их лозунгом стало требование посадить бывшего президента за решетку. Кроме того, протестующие растянули флаги своей политической партии, а также пели патриотические песни.