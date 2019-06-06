У Украины не хватает денег на закупку газа

Украина не сможет закачать достаточно газа в подземные хранилища. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев. По его словам, это невозможно будет сделать из-за отсутствия денежных средств. Так, для заполнения хранилищ, необходимо закачать еще 10 млрд кубометров газа, а для этого понадобится около $1 млрд. Коболев подчеркнул, что у Нафтогаза не хватит оборотных средств для полной закупки газа и подготовки к новому отопительному сезону. При этом он требует от руководства страны обратить самое пристальное внимание на данную проблему, пишет РИА Новости.