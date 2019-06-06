Кудрин предостерег от слишком сильного роста потребительского кредитования

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что слишком сильный рост потребительского кредитования может привести к образованию "пузыря", что может способствовать снижению экономического роста России. Об этом Кудрин заявил во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, "пузыря" на рынке потребкредитов пока нет, но он может появиться, если будет отсутствовать более жесткий контроль за выдачей кредитов населению.

При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что высокая закредитованность населения не является показателем образования "пузыря". По ее мнению, это следствие плохой жизни граждан страны, которые с помощью кредитов пытаются сохранить достойный уровень жизни, пишет РИА Новости.