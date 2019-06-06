ЕЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Во время заседания Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) было принято решение не повышать базовую процентную ставку по кредитам. Европейский регулятор оставил базовую ставку на нулевом уровне. Также, решено сохранить без изменений и другие ставки. Так, базовая ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,4%, а ставка по маржинальным кредитам составляет, как и прежде, 0,25%. При этом планируется, что все ставки будут оставаться без изменений вплоть до конца второго квартала 2020 года, пишет ТАСС.