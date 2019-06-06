В России могут продлить порог детства до 21 года

Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства. Такую инициативу уже обсуждают в Минздаве России. Об этом замминистра сообщила в ходе Петербургского международного экономического форума, подчеркнув, что в первую очередь специалистов ведомства волнует вопрос употребления алкогольной и табачной продукции, порог начала употребления который может быть перенесен на 21 год, что будет способствовать общему оздоровлению нации, пишет RT.