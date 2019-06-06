В России могут продлить порог детства до 21 года
06.06.2019 17:24
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Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства. Такую инициативу уже обсуждают в Минздаве России. Об этом замминистра сообщила в ходе Петербургского международного экономического форума, подчеркнув, что в первую очередь специалистов ведомства волнует вопрос употребления алкогольной и табачной продукции, порог начала употребления который может быть перенесен на 21 год, что будет способствовать общему оздоровлению нации, пишет RT.
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А на пушечное мясо, для защиты наворованных ТРИЛЛИОНОВ, можно и с 18 лет пускать?!
А как же детей после 18 лет в армию забирать? "Они же дети!"
Ага! И призыв в армию делать тоже с 21 года. А то держать оружие мужчина может, а пить и курить - ни-ни!???? Где логика????
А в армию детей тоже будут призывать? Дебилы....