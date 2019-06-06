В Совфеде оценили заявление об обмане Москвы Киевом

Ранее, бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что взаимоотношения России и Украины испортились из-за того, что Киев систематически обманывал и "кидал" Россию. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков согласился с утверждением, что взаимоотношения стран испортились по вине Киева, подчеркнув, что из-за подобного поведения Украина превратилась в самую отсталую страну среди бывших стран СССР, хотя раньше считалась одной из самых успешных республик Советского Союза, пишет RT.