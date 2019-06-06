В Кремле прокомментировали отставку врио губернатора Астрахани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку Сергея Морозова, который занимал пост врио губернатора Астраханской области. По его словам, Морозов вынужден был уйти с занимаемой им должности по семейным обстоятельствам, которые в данный период времени сложились определенным образом. Причем Песков подчеркнул, что Сергей Морозов ушел в отставку с хорошим рейтингом, и сообщил, что теперь бывший глава Астраханской области будет работать в Москве. Также, пресс-секретарь отметил, что в Кремле считают хорошей идеей и отличным опытом назначать на пост руководителей регионов людей, которые ранее, как и Сергей Морозов, работали в Федеральной службе охраны, пишет РИА Новости