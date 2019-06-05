Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Как сообщили в администрации президента, глава государства Владимир Путин снял с занимаемой должности губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который занимал данный пост с сентября прошлого года. На его место принято решение назначить заместителя полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игоря Бабушкина, который будет временно исполнять обязанности главы региона. Также, в администрации сообщили, что Морозов ушел в отставку по собственному желанию, но конкретная причина его ухода не называется, пишет РИА Новости.