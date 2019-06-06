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Рада не поддержала отставку Климкина и Полтарака

06.06.2019 14:28
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Рада не поддержала отставку Климкина и Полтарака

Депутаты Верховной рады Украины не поддержали снятие со своих постов глав Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина и Министерства обороны Украины Степана Полтарака. Так, за отставку Климкина проголосовали 141 депутат, а за увольнение Полтарака 137 депутатов при необходимом минимуме 226 человек. Причем профильные комитеты Рады поддержали соответствующие документы, а Павел Климкин, во время своего выступления в Раде, просил депутатов поддержать его отставку, пишет РБК.

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