Рада не поддержала отставку Климкина и Полтарака

Депутаты Верховной рады Украины не поддержали снятие со своих постов глав Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина и Министерства обороны Украины Степана Полтарака. Так, за отставку Климкина проголосовали 141 депутат, а за увольнение Полтарака 137 депутатов при необходимом минимуме 226 человек. Причем профильные комитеты Рады поддержали соответствующие документы, а Павел Климкин, во время своего выступления в Раде, просил депутатов поддержать его отставку, пишет РБК.