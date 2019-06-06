Депутаты Рады проигнорировали законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Депутаты украинской Рады снова проигнорировали внесенный на рассмотрение 3 июня законопроект президента Владимира Зеленского, не включив его даже в повестку дня, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что в этот раз речь идет о проекте закона о незаконном обогащении – за его включение в повестку дня свои голоса отдали только 205 депутатов.