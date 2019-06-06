Выяснилось, что продюсер Бари Алибасов написал завещание – об этом в своем микроблоге Twitter сообщил адвокат Сергей Жорин, передает РИА Новости. По его словам, документ, в котором указано и его имя, был составлен еще семь лет назад.

«Наследники взволнованы, но, похоже, Бари и в этот раз всех обломал», - написал юрист.

Напомним, что два дня назад Бари Алибасова экстренно доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Это произошло после того, как он перепутал стаканы и случайно вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Позднее медики поставили продюсеру диагноз: ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей.