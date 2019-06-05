Самочувствие Бари Алибасова ухудшилось

Известный российский Продюсер Бари Алибасов попал в больницу в тяжелом состоянии. Как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, это произошло после того, как он перепутал стаканы, выпив вместо воды какую-то отраву. В данный момент врачи медучреждения, где находится Алибасов, оценивают его состояние как тяжелое.

Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел в момент, когда продюсер находился в студии. В какой-то момент он случайно выпил стакан с химикатами, перепутав его со стаканом с простой водой. Скорее всего, он получил сильнейший ожог пищевода. Позднее его сын рассказал, что это была жидкость для очистки труб.