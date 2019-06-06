ФАС нашла новый способ сдержать цены на бензин

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин рассказал о новом предложении ведомства, которое позволит сдержать рост цен на бензин и стабилизировать ситуацию на топливном рынке России. Так, новая идея ФАС заключается в развитии биржевой торговли, причем со стороны независимых НПЗ. Сообщается, что, хотя данные НПЗ принимают участие в торгах, в основном, проводят свои сделки с одним-двумя клиентами, что не способствует нормальному конкурентному ценообразованию. ФАС предлагает отрегулировать механизм торгов, что позволит отказаться от увеличения порога обязательной продажи топлива на рынке. Ранее, ФАС предлагала увеличить объем продаж на бирже с 10% до 15% от общего объема производства, а для дизельного топлива — с 5% до 7,5%, пишет газета Известия.