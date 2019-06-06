Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса

На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины, украинский представитель Леонид Кучма предложил рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса. Данный вопрос будет обсуждаться сторонами на следующем заседании 19 июня, что подтвердил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. При этом Сайдик приветствовал такое решение украинской стороны подчеркнув, что это может стать серьезным прорывом в урегулировании конфликта, пишет Интерфакс-УКРАИНА.