Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Петр Порошенко, являющийся бывшим президентом Украины, потребовал от Владимира Зеленеского объяснить его слова о возможном снятии украинской экономико-технической блокады Крыма, сообщает «Lenta.ru». Порошенко заявил, что указания Зеленского, касательно связанных с этим мероприятий является ничем иным как изменой национальным принципам страны.