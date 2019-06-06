Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
06.06.2019 00:31
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Петр Порошенко, являющийся бывшим президентом Украины, потребовал от Владимира Зеленеского объяснить его слова о возможном снятии украинской экономико-технической блокады Крыма, сообщает «Lenta.ru». Порошенко заявил, что указания Зеленского, касательно связанных с этим мероприятий является ничем иным как изменой национальным принципам страны.
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