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Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

06.06.2019 00:44
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Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Российский сухогруз, следовавший из Астрахани в Констанцу, попал в шторм, в результате чего сбился с курса и нарушил территориальные воды Украины, сообщают «РИА новости». Его заметили украинские пограничники, а также подчеркнули, что судно следовало под флагом России, а его автоматическая идентификационная система (AIS) была отключена. После того, как шторм закончился, сухогруз беспрепятственно продолжил движение по своему маршруту.

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