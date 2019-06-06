Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Российский сухогруз, следовавший из Астрахани в Констанцу, попал в шторм, в результате чего сбился с курса и нарушил территориальные воды Украины, сообщают «РИА новости». Его заметили украинские пограничники, а также подчеркнули, что судно следовало под флагом России, а его автоматическая идентификационная система (AIS) была отключена. После того, как шторм закончился, сухогруз беспрепятственно продолжил движение по своему маршруту.