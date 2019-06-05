В России могут освободить инвестиции в золото от НДС

Официальный представитель Министерства финансов Российской Федерации сообщил о внесении на рассмотрение в правительство законопроекта, который предполагает освободить инвестиции в золото от НДС, сообщают «Известия». На текущий момент налог на «золотые» инвестиции составляет 20%. Ряд экспертов уверены, что отмена вышеназванного налога повысит спрос на подобные вложения финансов до 15 раз.